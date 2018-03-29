Зинченко рассказал, почему игроки из России и Украины останавливаются в своем развитии в Европе

Теги александр зинченко

Зинченко рассказал, почему игроки из России и Украины останавливаются в своем развитии в ЕвропеПолузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему игроки из России и Украины останавливаются в своем развитии в Европе.

"Иностранцы знают, что если дадут где-то слабинку, то их уже подпирает следующий, кто больше хочет играть, чем ты. Один из помощников Гвардиолы подозвал меня и сказал, что люди из Украины и России не добиваются успеха в Европе потому что, когда футболисты чувствуют деньги, они забывают прогрессировать, останавливаются в развитии", - цитирует 21-летнего хавбека isport.ua.

Не пропустите: эксклюзивный репортаж о подготовке Москвы к Чемпионату Мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 31 36
11 Уотфорд 31 36
12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 31 31
16 Кристал Пэлас 31 30
17 Вест Хэм Юнайтед 30 30
18 Саутгемптон 30 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 31 20
Полная таблица

топ-5 тегов