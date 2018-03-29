Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, почему игроки из России и Украины останавливаются в своем развитии в Европе.

"Иностранцы знают, что если дадут где-то слабинку, то их уже подпирает следующий, кто больше хочет играть, чем ты. Один из помощников Гвардиолы подозвал меня и сказал, что люди из Украины и России не добиваются успеха в Европе потому что, когда футболисты чувствуют деньги, они забывают прогрессировать, останавливаются в развитии", - цитирует 21-летнего хавбека isport.ua.

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