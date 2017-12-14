Зинченко рассказал, почему в АПЛ нет русскоязычных игроков



Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко объяснил, почему в АПЛ не играют русскоговорящие футболисты.

"Роберто Карлос сформулировал это так: то ли это страх, то ли мы не умеем терпеть. В плане того, что если мы чувствуем трудности, то сходим с пути и идем туда, где нам комфортно. Зона комфорта – это не есть хорошо.

В первый год моего пребывания в "Сити" со мной разговаривал один из помощников Пепа по поводу футболистов из наших регионов. Он говорил: "Лишь единицы людей из Восточной Европы добились тут успеха, многие сошли со своего пути, их по пальцам можно пересчитать. Из-за чего? Из-за того, что они чувствуют где-то финансовую сторону и сразу сходят с пути. Или же наоборот: не умеют терпеть".

Этот разговор я всегда держал в голове. Не зная меня до конца, он сделал предупреждение, хотя и прозвучала фраза: "Ты не из таких". В любом случае он не знал меня тогда так хорошо", - приводит слова Зинченко "Матч ТВ".

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 2 матча во всех турнирах.

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