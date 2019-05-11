Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перечислил партнёров по команде, с которыми его связывают дружеские отношения.

"Могу выделить Гюндогана, Сане и Фернандиньо. С этими ребятами я общаюсь. Мы можем куда-то пойти кофе попить после тренировки, но у каждого есть семья, девушки и тому подобное. Впрочем, мы и так друг друга часто видим. Практически полдня проводим вместе, по восемь часов", - сказал футболист в выпуске на ютуб-канале Manchester City Ukraine.

22-летний Зинченко в текущем сезоне сыграл за "горожан" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Украинец выступает за "Сити" с 2016 года. Сдавался в аренду ПСВ.

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