Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит

Теги манчестер ситиалександр зинченкоилкай гюндоганлерой санефернандиньо

Зинченко рассказал, с кем из игроков "Манчестер Сити" дружит

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко перечислил партнёров по команде, с которыми его связывают дружеские отношения.

"Могу выделить ГюндоганаСане и Фернандиньо. С этими ребятами я общаюсь. Мы можем куда-то пойти кофе попить после тренировки, но у каждого есть семья, девушки и тому подобное. Впрочем, мы и так друг друга часто видим. Практически полдня проводим вместе, по восемь часов", - сказал футболист в выпуске на ютуб-канале Manchester City Ukraine.

22-летний Зинченко в текущем сезоне сыграл за "горожан" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Украинец выступает за "Сити" с 2016 года. Сдавался в аренду ПСВ.

Не пропустите: Зинченко поделился воспоминаниями о том, как уронил кубок чемпионов Англии в прошлом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"

"Зенит" нацелился на двух игроков "Рубина"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
3 Челси Челси 37 71
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 37 67
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 37 51
10 Уотфорд Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 37 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 37 15
Полная таблица

топ-5 тегов