Зинченко рассказал, сколько времени займет его восстановление

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал, сколько дней ему потребуется, чтобы восстановиться после травмы.

Игрок был получил повреждение в матче АПЛ против "Кардиффа" (2:0).

"У меня небольшое растяжение задней поверхности бедра. Я думаю, что восстановление займет до 10 дней. Я хочу, сказать спасибо фанатам за поддержку, за сообщения. Я обещаю вернуться сильнее", - сказал Зиинченко.

Скорее всего, футболист не будет участвовать в первом матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

В нынешнем сезоне 22-летний украинец участвовал в 23 матчах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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