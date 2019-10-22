Зинченко рискует пропустить матч с "Аталантой"

Участие защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" находится под вопросом.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, украинец заболел, поэтому, вероятно, не сможет принять участие в ближайшей игре.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Аталанта" состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

22-летний Зинченко в текущем сезоне провёл за "горожан" 9 поединков, результативными действиями не отличался.

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