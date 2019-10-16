Зинченко сделал предложение украинской телеведущей

2 Теги александр зинченкоманчестер сити

Зинченко сделал предложение украинской телеведущей

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вскоре женится на телеведущей Владе Седан.

Футболист сделал предложение возлюбленной на главном стадионе Украины НСК "Олимпийский". Девушка ответила согласием. Об этом свидетельствуют посты в инстаграме молодых людей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самое главное «ДА» в моей жизни ❤️

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siiiiiiiiiiiiii ❤️

Публикация от Vlada (@v.lada_sedan)

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Комментарии

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OkTawius
Димон

какой-то день предложений...может и Мухомор Хрысте сделает?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Поздно...Он уже замужем за Леней - карликом

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