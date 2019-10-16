Зинченко сделал предложение украинской телеведущей

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вскоре женится на телеведущей Владе Седан.

Футболист сделал предложение возлюбленной на главном стадионе Украины НСК "Олимпийский". Девушка ответила согласием. Об этом свидетельствуют посты в инстаграме молодых людей.

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