Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт

Теги александр зинченкоманчестер сити

Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко в ближайшее время продлит соглашение с клубом.

Детали нового договора пока неизвестны. Однако сообщается, что в новом сезоне наставник "Сити" Хосеп Гвардиола будет задействовать украинца на левом фланге обороны.

Действующее соглашение Зинченко истекает летом 2020 года.

В этом сезоне Зинченко принял участие в 26 матчах, забил один гол и отдал пять результативных передач.

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