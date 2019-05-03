Зинченко согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт
Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко в ближайшее время продлит соглашение с клубом.
Детали нового договора пока неизвестны. Однако сообщается, что в новом сезоне наставник "Сити" Хосеп Гвардиола будет задействовать украинца на левом фланге обороны.
Действующее соглашение Зинченко истекает летом 2020 года.
В этом сезоне Зинченко принял участие в 26 матчах, забил один гол и отдал пять результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|36
|92
|2
|Ливерпуль
|36
|91
|3
|Тоттенхэм
|36
|70
|4
|Челси
|36
|68
|5
|Арсенал Лондон
|36
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|65
|7
|Вулверхэмптон
|36
|54
|8
|Лестер Сити
|36
|51
|9
|Эвертон
|36
|50
|10
|Уотфорд
|36
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|43
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|42
|14
|Борнмут
|36
|42
|15
|Бернли
|36
|40
|16
|Саутгемптон
|36
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|35
|18
|Кардифф Сити
|36
|31
|19
|Фулхэм
|36
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|36
|14