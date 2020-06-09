Зинченко стал членом исполкома Украинской ассоциации футбола

2 Теги манчестер ситиукраинаалександр зинченко

Зинченко стал членом исполкома Украинской ассоциации футбола

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил должность в Украинской ассоциации футбола.

Сообщается, что 23-летнего игрока избрали в состав исполнительного комитета организации.

Зинченко - воспитанник "Шахтёра". На взрослом уровне помимо "Сити" выступал за "Уфу" и ПСВ.

За сборную Украины фулбек провёл 31 матч и забил 4 гола.

Не пропустите: Зинченко опроверг информацию о том, что он якобы хотел получить российское гражданство. | http://soccernews.ru
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