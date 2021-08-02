Зинченко стал отцом

Фото: инстаграм Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сообщил о рождении ребенка.

Жена украинца Влада Седан вчера родила девочку.

"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь", - написал Зинченко в инстаграме.

Напомним, что пара находится в официальных отношениях с августа 2020 года.

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