Зинченко стал отцом

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко стал отцомФото: инстаграм Зинченко

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сообщил о рождении ребенка.

Жена украинца Влада Седан вчера родила девочку.

"Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь", - написал Зинченко в инстаграме.

Напомним, что пара находится в официальных отношениях с августа 2020 года.

Читайте также: Жена Зинченко ярким способом сообщила футболисту пол их будущего ребенка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

УЕФА не собирается выполнять решения суда Мадрида по Суперлиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов