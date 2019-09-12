Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt
Стало известно, что некоторые игроки чемпионата Англии подорожали. Об этом сообщает Transfermarkt.
Стоимость игрока "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка увеличилась до 100 миллионов евро, цена вингера "Арсенала" Андрея Ярмоленко возросла до 75 миллионов евро, а защитник "МЮ" Харри Магуайр стоит теперь 70 миллионов евро.
Кроме того, украинский защитник "Манчестер Сити" Александра Зинченко теперь оценивается в 30 миллионов евро. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем.
Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt
1. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - € 150 млн
2. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") - € 150 млн
3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - € 140 млн
4. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити") - € 130 млн
5. Садио Мане ("Ливерпуль") - € 120 млн
6. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - € 100 млн
7. Н'Голо Канте ("Челси") - € 100 млн
8. Лерой Зане ("Манчестер Сити") - € 100 млн
9. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - € 100 млн
10. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм Хотспур") - € 100 млн
11. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - € 100 млн.
А еще: Зинченко отказался переходить в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1