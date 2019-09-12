Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt

Теги манчестер ситиалександр зинченковирджил ван дейкхарри магуайр

Зинченко стал самым дорогим украинским футболистом по версии Transfermarkt

Стало известно, что некоторые игроки чемпионата Англии подорожали. Об этом сообщает Transfermarkt.

Стоимость игрока "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка увеличилась до 100 миллионов евро, цена вингера "Арсенала" Андрея Ярмоленко возросла до 75 миллионов евро, а защитник "МЮ" Харри Магуайр стоит теперь 70 миллионов евро.

Кроме того, украинский защитник "Манчестер Сити" Александра Зинченко теперь оценивается в 30 миллионов евро. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем.

Топ-10 самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - € 150 млн
2. Гарри Кейн ("Тоттенхэм Хотспур") - € 150 млн
3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - € 140 млн
4. Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити") - € 130 млн
5. Садио Мане ("Ливерпуль") - € 120 млн
6. Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - € 100 млн
7. Н'Голо Канте ("Челси") - € 100 млн
8. Лерой Зане ("Манчестер Сити") - € 100 млн
9. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") - € 100 млн
10. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм Хотспур") - € 100 млн
11. Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") - € 100 млн.

А еще: Зинченко отказался переходить в "Ювентус"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Чалов стал победителем в голосовании за лучшего молодого футболиста России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов