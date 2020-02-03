Зинченко стал вторым украинцем, заработавшим удаление в матче АПЛ

В матчах АПЛ украинских футболистов не удаляли целых 18 лет, сообщает Opta.

Эту тенденцию накануне прервал хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко, получивший красную карточку в матче с "Тоттенхэмом".

Игрок "горожан" стал только вторым украинцем в истории турнира, которого удаляли с поля.

Первым был экс-защитник лондонского "Арсенала" Олег Лужный в январе 2002 года.

Не пропустите: Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru