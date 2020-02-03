Зинченко стал вторым украинцем, заработавшим удаление в матче АПЛ
В матчах АПЛ украинских футболистов не удаляли целых 18 лет, сообщает Opta.
Эту тенденцию накануне прервал хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко, получивший красную карточку в матче с "Тоттенхэмом".
Игрок "горожан" стал только вторым украинцем в истории турнира, которого удаляли с поля.
Первым был экс-защитник лондонского "Арсенала" Олег Лужный в январе 2002 года.
Не пропустите: Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18