Зинченко, Туре и Габриэл Жезус в основе "Манчестер Сити" на матч с "Базелем"

Стали известны стартовые состав "Манчестер Сити" и "Базеля" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити": Браво, Лапорт, Данило, Стоунз, Зинченко, Гюндоган, Туре, Сане, Фоден, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

"Базель": Вацлик, Ланг, Лакруа, Сухи, Риверос, Дзуффи, Фрай, Бюа, Диэ, Эльюнусси, Оберлен.

Матч начнется в 22:45 мск. В первом матче англичане победили в гостях со счетом 4:0.

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