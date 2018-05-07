Зинченко уронил чемпионский кубок "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко уронил чемпионский кубок "Манчестер Сити"Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко уронил чемпионский кубок своей команды. Вот как это случилось.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" не смог обыграть "Хаддерсфилд". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 36 94
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 36 36
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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