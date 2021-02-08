Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил рекорд клуба в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (4:1).

Зинченко провел свой 83-й матч за "горожан" и с ним в составе команда добилась 72 побед при процентном соотношении 86,75. Этот показатель является самым высоким в истории "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

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