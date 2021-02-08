Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченкостатистика

Зинченко установил рекорд "Манчестер Сити"

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко установил рекорд клуба в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (4:1).

Зинченко провел свой 83-й матч за "горожан" и с ним в составе команда добилась 72 побед при процентном соотношении 86,75. Этот показатель является самым высоким в истории "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 15 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

Не пропустите: Transfermarkt опубликовал топ-10 дорогих украинских футболистов. Зинченко только третий. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Месси опередил Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста десятилетия

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов