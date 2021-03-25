Зинченко установил рекорд сборной Украины

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Зинченко установил рекорд сборной Украины

Фото Tribuna.com

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал рекордсменом сборной Украины по итогам матча с Францией.

Напомним, что игра квалификации ЧМ-2022 завершилась ничьей 1:1.

Зинченко был капитаном национальной команды в этом поединке в возрасте 24 лет и 98 дней. Это рекорд для официальных встреч.

Хавбек "горожан" превзошёл достижение Анатолия Тимощука, который начал носить капитанскую повязку в украинской сборной только в 25 лет.

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