Зинченко: "В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней"

Теги манчестер ситипсвалександр зинченко

Зинченко: "В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней"
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своих впечатлениях от жизни в Эйндховене, когда он играл за ПСВ.

"Эйндховен - отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю. Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный. Ещё удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил", - приводят слова Зинченко российские СМИ.

Напомним, что 20-летний Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит предложение о покупке Мбаппе. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов