Зинченко: "В Эйндховене удивило обилие гуляющих за руку парней"



Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своих впечатлениях от жизни в Эйндховене, когда он играл за ПСВ.

"Эйндховен - отличный город, хоть и небольшой. Он настолько понравился, пожалуй, остался бы тут жить. Очень комфортно себя чувствовал: за год ни разу не попал в пробку. За день мог сделать столько, сколько в Москве не успел бы за неделю. Кругом огромное количество велосипедистов, они добираются на работу удобно и экономно. Сразу предупредили: если вдруг что, я буду не прав, даже если велосипедист проехал на красный. Ещё удивило обилие гуляющих за руку парней. Мне это трудно понять, но тем и прекрасна Европа, что здесь все за свободу и многообразие. Наслышан про кофешопы, но, само собой, ни разу туда не заходил", - приводят слова Зинченко российские СМИ.

Напомним, что 20-летний Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Сити" действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит предложение о покупке Мбаппе. | http://soccernews.ru