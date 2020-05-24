Зинченко в инстаграме опубликовал фотографию с тренировки команды

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в инстаграме опубликовал снимок с тренировки клуба и оценил свою прическу, изменившуюся за время карантина.

"Наконец-то! Уже думаю о твоей прическе, Анатолий Тимощук", - подписал свой пост Зинченко.

Напомним, долгое время футболисты занимались по индивидуальным программам в домашних условиях. 18 мая "Ювентус" возобновил групповые тренировки.

Чемпионат Италии должен возобновиться в июне.

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