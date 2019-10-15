Зинченко в интервью своей девушке: "Сегодня всю ночь буду заниматься любовью"

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Зинченко в интервью своей девушке: "Сегодня всю ночь буду заниматься любовью"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко после победного матча с Португалией (2:1) в рамках отбора Евро-2020 сказал журналистке в послематчевом интервью, что всю ночь будет заниматься любовью. Об этом сообщает "Чемпионат".

Отметим, что журналистка, которая брала интервью у футболиста, является его девушкой.

"Сегодня всю ночь буду заниматься любовью", - сказал Зинченко.

Отметим, что благодаря этой победе сборная Украины вышла в финал Евро-2020.

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