Зинченко в интервью своей девушке: "Сегодня всю ночь буду заниматься любовью"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко после победного матча с Португалией (2:1) в рамках отбора Евро-2020 сказал журналистке в послематчевом интервью, что всю ночь будет заниматься любовью. Об этом сообщает "Чемпионат".



Отметим, что журналистка, которая брала интервью у футболиста, является его девушкой.



"Сегодня всю ночь буду заниматься любовью", - сказал Зинченко.



Отметим, что благодаря этой победе сборная Украины вышла в финал Евро-2020.



А еще: Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"| http://soccernews.ru