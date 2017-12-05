Зинченко: "В Манчестере мало красивых девушек"



Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своей жизни в Англии.

"Погода в Манчестере удивительная. Людям, которые приезжают сюда, нужно время, чтобы привыкнуть. Ты просто реально не знаешь, что одеть. Выходишь из дома в спортивном костюме, потом раз - холодно, а проходит немного времени - уже жарко. На это уже не обращаю внимания, потому что футбол на первом месте, а к остальному можно привыкнуть.

Наверное, не хватает здесь красивых девушек. Конечно, в Манчестере встречаются красивые девушки, но - не хочу никого обидеть - их не столько, сколько у нас", - сказал Зинченко.

В этом сезоне 20-летний Зинченко провел за "Манчестер Сити" 1 матч.

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