Зинченко в очередной раз поиздевался над Стерлингом

Теги манчестер ситиалександр зинченкорахим стерлинг

Зинченко в очередной раз поиздевался над СтерлингомХавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко снова обыграл партнера по команде Рахима Стерлинга в FIFA, а затем заставил англичанина лаять.

Короткое видео было опубликовано на странице украинца в Instagram.

 

He is back @sterling7

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

Интересно, что в прошлом году украинец также заставлял Стерлинга лаять.

Читайте: Зинченко: "Конечно же, я хотел бы остаться в "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

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