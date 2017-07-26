Зинченко в очередной раз поиздевался над Стерлингом

Хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко снова обыграл партнера по команде Рахима Стерлинга в FIFA, а затем заставил англичанина лаять.

Короткое видео было опубликовано на странице украинца в Instagram.

He is back @sterling7 Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96) Июл 25 2017 в 10:37 PDT

Интересно, что в прошлом году украинец также заставлял Стерлинга лаять.

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