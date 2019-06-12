Зинченко в скором времени подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Сити"

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко в скором времени подпишет новый контракт с "горожанами". Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, 22-летний украинец подпишет контракт с "Сити" сроком до 2024 года. Нынешнее соглашение истекает в 2020 году.

Зинченко перешел в стан "Манчестер Сити" из "Уфы" в 2016 году за 2 миллиона евро. Его нынешняя трансферная стоимость - 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник участвовал в 29 встречах, отметившись 1 голом и 5 ассистами.

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