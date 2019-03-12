Зинченко в старте "Манчестер Сити" на матч с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Стало известно, кто выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Шальке".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данило, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Сильва, Стерлинг, Сане, Агуэро, Бернарду Силва.

Встреча пройдет сегодня на стадионе "Этихад". Начало - в 23:00 (мск). Первая встреча закончилась в пользу "Сити" (3:2).

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