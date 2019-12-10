Зинченко впервые за два месяца попал в заявку "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в среду может вернуться на поле после двухмесячного перерыва.

22-летний украинец впервые с середины октября включён в заявку "горожан".

Напомним, что футболист перенёс операцию на колене и проходил реабилитацию.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Завтра манкунианцы встретятся с загребским "Динамо" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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