Зинченко впервые за два месяца попал в заявку "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко впервые за два месяца попал в заявку "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко в среду может вернуться на поле после двухмесячного перерыва.

22-летний украинец впервые с середины октября включён в заявку "горожан".

Напомним, что футболист перенёс операцию на колене и проходил реабилитацию. 

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 9 матчей, результативными действиями не отличался.

Завтра манкунианцы встретятся с загребским "Динамо" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовится к уходу Гвардиолы.| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Слуцкий не планирует возвращаться в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов