Зинченко: "Всем игрокам "Сити" надо быть предельно внимательными в матче с "Шахтером"

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против "Шахтера".

"Жду, прежде всего, зрелищной игры. В том, что она такой будет, я уверен. Полагаю, зрители увидят много забитых голов, а победит сильнейший. Гвардиола отметил коллективные действия "горняков". Сказал, что они играют именно как команда. Как одно целое. Также акцентировал внимание на быстром переходе из обороны в атаку за счет коротких и средних передач.

Нельзя было не выделить и скорость бразильцев, которые здорово разгоняют атаки. Так что всем игрокам "Сити" надо быть предельно внимательными" - приводят слова Зинченко украинские СМИ.

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