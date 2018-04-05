Зинченко выделил трех самых красивых спортсменок планеты

Теги александр зинченко

Зинченко выделил трех самых красивых спортсменок планетыУкраинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выделил трех самых красивых спортсменок планеты.

"Топ-3 красоток в спорте - это Мария Шарапова и футболистка сборной России Ксения Коваленко. И отмечу нашу Свитолину. Ее ставлю первой, а остальные уже потом. Наша - всегда первая", - цитирует 21-летнего хавбека Газета.ру.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" был разгромлен "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии
Олег

знать бы ещё кто такой зинченко, может нечисть какая или гомосек?

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Константин

да не, нормальных паренек из Манчестер Сити) позитивный)

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Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 31 64
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 32 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
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20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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