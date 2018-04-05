Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выделил трех самых красивых спортсменок планеты.

"Топ-3 красоток в спорте - это Мария Шарапова и футболистка сборной России Ксения Коваленко. И отмечу нашу Свитолину. Ее ставлю первой, а остальные уже потом. Наша - всегда первая", - цитирует 21-летнего хавбека Газета.ру.

Напомним, вчера "Манчестер Сити" был разгромлен "Ливерпулем" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru