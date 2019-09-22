Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко выложил фото в постели со своей девушкой

Хавбеку "Манчестер Сити" Александру Зинченко был предоставлен отдых и он не принял участия в матче против "Уотфорда".

Как украинец провел свой выходной он показал в инстаграме выложив фотографию со своей девушкой. На фото Зинченко с Владой Седан лежат в постели и обнимаются.

Напомним, что поединок "Манчестер Сити" - "Уотфорд" завершился разгромной победой "горожан" со счетом 8:0.

В текущем сезоне Зинченко провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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