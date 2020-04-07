Зинченко выразил соболезнования Гвардиоле по поводу смерти матери

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил соболезнования главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, у которого умерла мать Долорес Сала Каррио.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", — написал Зинченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что 82-летняя Долорес ушла из жизни из-за осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19.

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время вирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших превысило 74 тысячи человек.

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