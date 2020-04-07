Зинченко выразил соболезнования Гвардиоле по поводу смерти матери

Теги александр зинченкоманчестер ситихосеп гвардиола

Зинченко выразил соболезнования Гвардиоле по поводу смерти матери

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил соболезнования главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле, у которого умерла мать Долорес Сала Каррио.

"Молюсь за вас и вашу семью, Мистер", — написал Зинченко на своей странице в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prayers to you and your family Mister.

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Напомним, что 82-летняя Долорес ушла из жизни из-за осложнений, вызванных китайским коронавирусом COVID-19.  

Напомним, что вспышка COVID-19 произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. В настоящее время вирусом заразились более 1 миллиона 300 тысяч человек. Число умерших превысило 74 тысячи человек.

Не пропустите: Легендарный вратарь сборной Турции выписался из больницы, переболев коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Погба хочет перейти в "Реал"

Погба хочет перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов