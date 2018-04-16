Зинченко высказался о чемпионстве "Манчестер Сити"

Теги александр зинченкоманчестер сити

Зинченко высказался о чемпионстве "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко кратко прокомментировал победу своей команды в текущем розыгрыше АПЛ.

"Мы сделали это!" - написал Зинченко в своём инстаграме.

 

WE! DID! IT!

Публикация от Oleksandr Zinchenko (@zinchenko_96)

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