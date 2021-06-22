Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины

1 Теги чемпионат европыукраинаалександр зинченко

Зинченко высказался о критике в адрес сборной УкраиныФото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен

Футболист сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о критике в адрес сборной Украины после поражения от Австрии в решающем матче группового этапа Евро-2020.

"Нам не привыкать к такой критике, мы заслужили такого обращения. В футболе от любви до ненависти один шаг, мы не оправдали надежды многих, и в первую очередь свои. Но у нас все еще есть шансы.

Усталость? Буду говорить о себе. Был тяжелый сезон, но я бы не говорил об усталости, это удел слабых. После Лиги чемпионов были худшие дни в жизни, но атмосфера в сборной меня реанимировала. Пытаюсь делать все возможное, однако, к сожалению, это были далеко не лучшие мои матчи за сборную. Чувствую себя отлично, думаю, проблема в психологии, может еще в чем-то, ищу, в чем именно.

Реакция Шевченко? Здесь очень сложно подобрать слова. Негативные эмоции сейчас у всех нас, ведь игра не удалась. Мы собрались после игры и все ребята озвучивали свои мысли. Мы очень долго говорили о нашей ситуации. Это хороший сигнал — никто неравнодушен и все хотят исправить ситуацию.

Все три игры мы провели не на том уровне, на котором могли. Я до сих пор не могу найти ответы, почему так происходит. Конкретно по мне могу сказать — это не та игра, которую я хотел бы показать на турнире.

Хочется добиваться результата сейчас. У нас отличные сплав молодости и опыта. Но уже это входит в дурную привычку — постоянно говорить о полученном опыте и следующих годах. Хочется добиваться результата здесь и сейчас. Почему-то после постоянного отбора или турнира мы постоянно говорим о следующих турнирах.

Вчера мы не заслужили даже того результата, который был на табло. Говорю прямо и открыто — свои выступления я оцениваю плохо", — приводит слова Зинченко football.ua.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Супер!Дал трезвую оценку своей игре.Не побоялся,не струсил.Черчесов на такое не способен.ФИЗРУК!У Бердыева все игроки пасуют точно , соблюдает тактику.В зените они деградируют.Газпром - это ЗЛО!

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