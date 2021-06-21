Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией

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Зинченко высказался о поражении Украины в матче с Австрией

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (0:1).

"Я очень разочарован. Я даже не знаю, что сказать. Наша игра в первом тайме была неприемлемой. То, как мы вели себя на поле, было неприемлемым. Мы чувствовали себя очень хорошо перед игрой на тренировках, но сегодня у нас ничего не получилось. Я не думаю, что физические данные Австрии были ключевой причиной нашего поражения. Я думаю, что это больше связано с менталитетом. Мы должны быть победителями на поле. Мы должны бороться и стараться выиграть все индивидуальные поединки. Но теперь нам, наверное, остается только принять наш уровень. Мы будем надеяться, но я думаю, что шансов не так много. Теперь нам просто нужно подождать и посмотреть, что произойдет в других матчах", - приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины, набрав три очка, финишировала на третьем месте в турнирной таблице группы В. Судьба украинской команды будет зависеть от результатов матчей в других группах.

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