Зинченко высказался о своем восстановлении от травмы

Теги манчестер ситиалександр зинченко

Зинченко высказался о своем восстановлении от травмыФото: инстаграм Зинченко

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился фото с тренировки.

"Счастлив вернуться к ребятам", - подписал фото украинец.

Напомним, что футболист вернулся к тренировкам после месяца отсутствия из-за повреждения.

Завтра, 16 октября, "Манчестер Сити" сыграет против "Бернли".

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