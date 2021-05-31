Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионов

Теги александр зинченкоманчестер сити

Зинченко высказался после поражения в финале Лиги чемпионовФото: инстаграм Зинченко/Автор неизвестен

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился эмоциями после поражения в финале Лиги чемпионов против "Челси" (0:1).

"Невозможно описать мои чувства сейчас. Мы пытались отдать все на поле. На протяжении всего сезона мы упорно работали как звери, но этого оказалось недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что "Манчестер Сити" скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы заслуживаете этого", — написал украинец в Instagram.

Напомним, что "Манчестер Сити" ни разу не выигрывал Лигу чемпионов.

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