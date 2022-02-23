Зинченко ярко высказался о конфликте между Россией и Украиной

Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился мнением о политическом конфликте между Россией и Украиной.

"Весь цивилизованный мир беспокоится о ситуации в моей стране. Я не могу оставаться в стороне и стараюсь донести свое мнение. На фото – моя страна. Страна, где я родился и вырос. Страна, цвет которой я защищаю на международной спортивной арене. Страна, которую мы стараемся прославлять и развивать. Страна, границы которой должны оставаться незыблемыми. Моя страна принадлежит украинцам и никто никогда не сможет присвоить ее. Мы свое не отдадим! Слава Украине", - написал Зинченко в своем инстаграме, прикрепив карту Украины с Крымом и Донбассом.

25-летний Зинченко выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Ранее играл за "Уфу" и ПСВ. За сборную Украины сыграл 48 матчей и забил восемь голов.

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