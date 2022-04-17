Зинченко ярко высказался о противостоянии "Манчестер Сити" и "Реала" в ЛЧ

Теги манчестер ситиреал мадридалександр зинченко

Зинченко ярко высказался о противостоянии "Манчестер Сити" и "Реала" в ЛЧ

Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем. "Реал" - король Лиги чемпионов. Этот клуб выиграл много титулов. "Реал" является одним из лучших клубов в мире, но мы проведем еще несколько матчей до встречи с ними. Для нас каждый матч будет сродни финалу. Мы боремся за два трофея и постараемся выиграть оба", - приводит слова Зинченко TUDN.

Матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 26 апреля. Ответная встреча "Реал" - "Манчестер Сити" пройдет 4 мая.

Не пропустите: "Бавария" близка к продлению контракта с одним из лидеров. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ обыграл "Марсель" в Лиге 1

ПСЖ обыграл "Марсель" в Лиге 1

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов