Зинченко ярко высказался о противостоянии "Манчестер Сити" и "Реала" в ЛЧ
Фото: твиттер Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов.
"Мы должны подготовиться настолько хорошо, насколько сможем. "Реал" - король Лиги чемпионов. Этот клуб выиграл много титулов. "Реал" является одним из лучших клубов в мире, но мы проведем еще несколько матчей до встречи с ними. Для нас каждый матч будет сродни финалу. Мы боремся за два трофея и постараемся выиграть оба", - приводит слова Зинченко TUDN.
Матч "Манчестер Сити" - "Реал" состоится 26 апреля. Ответная встреча "Реал" - "Манчестер Сити" пройдет 4 мая.
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