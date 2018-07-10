Зинченко заинтересовал еще один клуб АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко может стать игроком "Ньюкасла".

Как сообщает источник, украинец должен определиться с новым клубом после беседы с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что украинца готов купить "Вулверхэмптон" за 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Зинченко провёл восемь матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.

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