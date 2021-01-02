Зинченко заинтересовал итальянский топ-клуб

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Зинченко заинтересовал итальянский топ-клуб

"Лацио" нацелился на полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, украинец может заменить в составе "орлов" Сенада Лулича, который выбыл на длительный срок из-за травмы.

Римский клуб намерен арендовать 24-летнего футболиста с правом выкупа. Суммарно сделка может обойтись в 20 миллионов евро

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 6 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Индзаги не продлил контракт с "Лацио". | http://soccernews.ru
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