Зинченко: "Защитники "Манчестер Сити" – это особая позиция"

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как ему играется на позиции защитника.

Напомним, что украинец традиционно играл в центре поля, но в английском клубе выходит на позицию левого защитника.

"Защитники "Манчестер Сити" – это особая позиция. Потому что иногда мы должны играть сзади, иногда впереди, иногда глубже, и при этом не забывать о подстраховке своих вингеров. Я очень счастлив играть за "Манчестер Сити", я готов помочь команде в любой момент", - отметил он.

Вчера "Манчестер Сити" разгромил "Базель" в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов (4:0). | soccernews.ru