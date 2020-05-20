Зинченко заявил, что мало кто верит в рестрат АПЛ

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко высказался по поводу ожидаемого возобновления сезона.



"Я очень жду возобновление сезона. Мне сложно без футбола. Но, судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, мало верится в рестарт АПЛ", - цитирует Зинченко телеканал Футбол 1.



Напомним, чемпионат Англии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что АПЛ возобновится в середине июня, но матчи будут проходить без болельщиков.

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