Зинедин Машаш перешел в "Наполи"

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Зинедин Машаш перешел в "Наполи"

"Наполи" объявил о переходе алжирского полузащитника Зинедина Машаша, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом и достался итальянцам бесплатно. Хавбек успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с неаполитанцами до лета 2022 года.

22-летний Машаш ранее выступал за "Тулузу" и "Марсель". Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.

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