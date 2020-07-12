Зинедин Зидан назвал "Реал" самым важным клубом в истории

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на обвинения в помощи судей королевскому клубу.

"Заявления "Барселоны" о судействе... У каждого может быть свое мнение. Я не буду спорить по этому поводу. Мы стараемся показать свой максимум на поле. Меня интересует только игра "Реала". Разговоры об игре команды меня не беспокоят. "Реал" - это "Реал". Мы являемся самым важным клубом в истории", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" лидирует в чемпионате Испании с отрывом от "Барселоны" на одно очко. При этом королевский клуб имеет одну игру в запасе.

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