Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге

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Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла ЛигеФото: Твиттер @realmadrid
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно предстоящего "эль-класико" и борьбы за чемпионство в Испании в целом.

"У "Атлетико" есть преимущество, потому что они играют первыми. Что бы ни случилось, вопрос с победителем чемпионата не решится до последнего тура.

Ла Лига – невероятно конкурентный и прекрасный турнир, в котором каждая команда может победить в отдельном матче. До финального свистка в последней игре последнего тура мы не будем знать полного расклада.. 

Осталось разыграть еще много очков. Мы значительно прибавили в обороне, и нам нужно показать отличную игру, если мы хотим победить.

Сезон еще не завершен, и мы ничего не выиграли. Мы должны и дальше упорно трудиться и оставаться сосредоточенными", – сказал Зидан в интервью официальному сайту "сливочных".

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