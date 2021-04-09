Зинедин Зидан поделился мыслями о чемпионской гонке в Ла Лиге
Фото: Твиттер @realmadrid
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно предстоящего "эль-класико" и борьбы за чемпионство в Испании в целом.
"У "Атлетико" есть преимущество, потому что они играют первыми. Что бы ни случилось, вопрос с победителем чемпионата не решится до последнего тура.
Ла Лига – невероятно конкурентный и прекрасный турнир, в котором каждая команда может победить в отдельном матче. До финального свистка в последней игре последнего тура мы не будем знать полного расклада..
Осталось разыграть еще много очков. Мы значительно прибавили в обороне, и нам нужно показать отличную игру, если мы хотим победить.
Сезон еще не завершен, и мы ничего не выиграли. Мы должны и дальше упорно трудиться и оставаться сосредоточенными", – сказал Зидан в интервью официальному сайту "сливочных".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14