Зинедин Зидан пожаловался на большое количество травм в "Реале"
Фото: Твиттер @realmadrid
Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с травмами в команде.
"Я не могу сказать вам, чем это вызвано. У каждого клуба были проблемы, возможно, мы пострадали больше. Добраться до верхних строчек таблицы, несмотря на трудности, – удивительное отражение характера команды и того, что дал каждый игрок. Все это благодаря упорной работе и преданности делу. Вере в то, что делаешь на поле.
Когда в команде 7 или 8 серьезных травм, возникает вопрос, что происходит. Как тренер, я очень расстроен, потому что хочу, чтобы все мои футболисты были здоровыми и в хорошей форме.
Когда кто-то из них получает повреждение или у него происходит рецидив травмы, меня это огорчает, но нам нужно двигаться вперед и оставаться позитивными. Там, где есть проблемы, всегда есть решения, и мы постоянно пытаемся их найти", – приводит слова французского специалиста официальный сайт "королевского клуба".
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|Атлетико Мадрид
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|Хетафе
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14