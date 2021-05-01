Зинедин Зидан пожаловался на большое количество травм в "Реале"

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Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с травмами в команде.

"Я не могу сказать вам, чем это вызвано. У каждого клуба были проблемы, возможно, мы пострадали больше. Добраться до верхних строчек таблицы, несмотря на трудности, – удивительное отражение характера команды и того, что дал каждый игрок. Все это благодаря упорной работе и преданности делу. Вере в то, что делаешь на поле.

Когда в команде 7 или 8 серьезных травм, возникает вопрос, что происходит. Как тренер, я очень расстроен, потому что хочу, чтобы все мои футболисты были здоровыми и в хорошей форме.

Когда кто-то из них получает повреждение или у него происходит рецидив травмы, меня это огорчает, но нам нужно двигаться вперед и оставаться позитивными. Там, где есть проблемы, всегда есть решения, и мы постоянно пытаемся их найти", – приводит слова французского специалиста официальный сайт "королевского клуба".