Зинедин Зидан - приоритет ПСЖ

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Зинедин Зидан - приоритет ПСЖ

Фото: твиттер Зидана\Автор неизвестен

Бывший тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан является фаворитом на пост главного тренера "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Адриан Гренье со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, французский специалист является мечтой руководства парижского клуба. 

Отмечается, что между сторонами уже была встреча. Сейчас Зидан изучает предложение ПСЖ, но его приоритетом остается работа в сборной Франции.

Напомним, что до этого француз работал только в "Реале", который покинул по окончанию прошлого сезона.

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