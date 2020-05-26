Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги Чемпионов по версии портала Squawka.
Под руководством французского специалиста королевский клуб выигрывал Лигу Чемпионов три раза подряд - с 2016 по 2018 год.
Топ-10 лучших тренеров в истории Лиги Чемпионов по версии Squawka выглядит так:
1. Зинедин Зидан ("Реал")
2. Хосеп Гвардиола ("Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити")
3. Карло Анчелотти ("Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Наполи")
4. Жозе Моуринью ("Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм")
5. Луи ван Гал ("Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед")
6. Алекс Фергюсон ("Манчестер Юнайтед")
7. Юпп Хайнкес ("Реал", "Бавария")
8. Висенте дель Боске ("Реал")
9. Рафаэль Бенитес ("Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал")
10. Оттмар Хитцфельд ("Боруссия" Дортмунд, "Бавария")
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|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4