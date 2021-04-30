Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге

Фото: Твиттер @realmadrid

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о ходе борьбы за победу в чемпионате Испании.

"Главное – набрать как можно больше очков. За титул продолжают борьбу четыре команды, так будет до конца сезона. Любая мелочь может иметь решающее значение, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы стать чемпионами.

Чемпионат Испании - очень сложный турнир, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть Ла Лигу и будем бороться за это до конца сезона.

Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждет впереди. Все, на чем мы сосредоточены, – это матч с "Осасуной", – приводит слова французского специалиста официальный сайт "сливочных".

Напомним, после 33 туров "Реал" идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко. У мадридского "Атлетико", которое возглавляет гонку за золотыми медалями - на 2 балла больше.