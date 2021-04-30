Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге
Фото: Твиттер @realmadrid
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о ходе борьбы за победу в чемпионате Испании.
"Главное – набрать как можно больше очков. За титул продолжают борьбу четыре команды, так будет до конца сезона. Любая мелочь может иметь решающее значение, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы стать чемпионами.
Чемпионат Испании - очень сложный турнир, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть Ла Лигу и будем бороться за это до конца сезона.
Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждет впереди. Все, на чем мы сосредоточены, – это матч с "Осасуной", – приводит слова французского специалиста официальный сайт "сливочных".
Напомним, после 33 туров "Реал" идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко. У мадридского "Атлетико", которое возглавляет гонку за золотыми медалями - на 2 балла больше.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14