Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла Лиге

Теги зинедин зиданреал мадрид

Зинедин Зидан прокомментировал борьбу за победу в Ла ЛигеФото: Твиттер @realmadrid 
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о ходе борьбы за победу в чемпионате Испании.

"Главное – набрать как можно больше очков. За титул продолжают борьбу четыре команды, так будет до конца сезона. Любая мелочь может иметь решающее значение, и мы будем бороться изо всех сил, чтобы стать чемпионами.

Чемпионат Испании - очень сложный турнир, и так будет до конца. Я не получаю удовольствия от того, что наши соперники проигрывают. Мы хотим выиграть Ла Лигу и будем бороться за это до конца сезона.

Хотим сконцентрироваться на том, что нас ждет впереди. Все, на чем мы сосредоточены, – это матч с "Осасуной", – приводит слова французского специалиста официальный сайт "сливочных".

Напомним, после 33 туров "Реал" идет вторым в турнирной таблице, имея в своем активе 71 очко. У мадридского "Атлетико", которое возглавляет гонку за золотыми медалями - на 2 балла больше.

Читать также: Лукас Васкес близок к продлению контракта с "Реалом" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рома" уволит Фонсеку

"Рома" уволит Фонсеку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов