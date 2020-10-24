Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

"Мы провели идеальный матч. Теперь нам необходимо отдохнуть и отпраздновать победу. Сейчас мы можем порадоваться, но затем будем думать о матче с "Боруссией", так как вторник уже близко. Мы доказали, что умеем реагировать на критику, которая была незаслуженной. Команда показала характер, я горжусь своими игроками", - приводит слова Зидана AS.

Благодаря победе "Реал" вышел на чистое первое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" осталась на 10-й позиции.

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