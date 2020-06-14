Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Эйбаром" в Ла Лиге



Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (3:1).

"Во втором тайме нам было непросто. Не знаю, в чем было дело, возможно, в физической форме. Мы отлично провели первый тайм. Для нас было очень важно победить. Мы могли выиграть 3:0, но, пожалуй, расслабились во втором тайме.

Замены были необходимы. Карвахаль повредил лодыжку, у Рамоса возник дискомфорт в мышце, Азар давно не играл. Впрочем, я не думаю, что замены повлияли на ход матча", - цитирует Зидана Marca.

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