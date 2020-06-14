Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Эйбаром" в Ла Лиге
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в матче 28-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" (3:1).
"Во втором тайме нам было непросто. Не знаю, в чем было дело, возможно, в физической форме. Мы отлично провели первый тайм. Для нас было очень важно победить. Мы могли выиграть 3:0, но, пожалуй, расслабились во втором тайме.
Замены были необходимы. Карвахаль повредил лодыжку, у Рамоса возник дискомфорт в мышце, Азар давно не играл. Впрочем, я не думаю, что замены повлияли на ход матча", - цитирует Зидана Marca.
Не пропустите: Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром". | http://soccernews.ru
главное
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
Данни общается с руководством "Зенита" по поводу должности в клубе
Лента новостей
-
"Челси" намерен сохранить ван Гинкеля, который не играет больше двух лет
-
"Галатасарай" проиграл в первом матче после возобновления сезона
-
Жена Тарасова нагрубила подписчику в Instagram в ответ на шутку о ее сестрах
-
Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции
-
Новый тренер "Локомотива" Николич назвал цель команды в нынешнем сезоне
-
"Реал" добился уверенной победы в первом матче после рестарта сезона
-
Марсело присоединился к акции против расизма, празднуя гол в матче с "Эйбаром"
-
Наставник "Сочи" Федотов оценил физическую форму Кокорина после возобновления тренировок
-
АЕК Карреры уверенно обыграл ОФИ и поднялся в зону Лиги Чемпионов
-
Кьеллини рассказал, когда завершит карьеру
-
Де Зерби может возглавить "Фиорентину"
-
Экс-форвард ЦСКА выступил в поддержку движения Black Lives Matter
-
"Шальке" и "Байер" сыграли вничью в матче Бундеслиги
-
"Витебск" обыграл "Рух" в матче 13-го тура чемпионата Беларуси
-
Зидан стал третьим главным тренером в истории "Реала" с 200 матчами
-
Рамос, Кроос и Бензема - в старте "Реала" на матч с "Эйбаром"
-
Хавбек "Локомотива" Рыбчинский оценил физическое состояние своих партнеров
-
Кержаков, братья Березуцкие и Игнашевич подали документы для лицензии Pro
-
"Челси" разгромил КПР в товарищеском матче, забив 7 голов сопернику
-
"Шахтер" минимально обыграл "Колос" в матче чемпионата Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14