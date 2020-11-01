Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче с "Уэской"

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Зинедин Зидан прокомментировал победу "Реала" в матче с "Уэской"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об игре своей команды в матче 8-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (4:1).

"Нас не удивила игра Федерико Вальверде. Я рад, что он забивает голы, это очень важно. Я доволен игрой Азара. Мы знаем все его лучшие качества. Сегодня он показал себя с хорошей стороны. Что касается матча с "Интером", посмотрим, кто выйдет на поле. Сейчас нам нужно насладиться победой", - приводит слова Зидана Marca.

Благодаря победе "Реал" вышел на первое место в турнирной таблице Примеры.

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