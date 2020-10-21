Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Реала" в матче с "Шахтером"

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Зинедин Зидан прокомментировал поражение "Реала" в матче с "Шахтером"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан назвал незаслуженным поражение своей команды в матче 1-го тура группового раунда Лиги Чемпионов с донецким "Шахтером" (2:3).

"Мы ошиблись в обороне, когда пропустили первый гол. Игрокам "Реала" не хватало уверенности в себе. Впрочем, я доволен тем, как игроки отреагировали на неудачи. Мы не заслуживали поражения. Это неудачный матч, и я как тренер должен найти решение. У нас ничего не получалось в первом тайме, но я постараюсь все исправить к матчу с "Барселоной". Мне обидно за моих футболистов, так как они этого не заслужили. Они принесли мне множество побед. Сейчас у нас все плохо, но завтра будет новый день. Я настроен оптимистично", - приводит слова Зидана Marca.

Матч чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" состоится 24 октября.

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