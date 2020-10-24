Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"

Теги барселонареал мадридзинедин зиданстатистика

Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан установил рекорд для наставников мадридского клуба в матчах с "Барселоной".

В качестве тренера Зидан провел шесть матчей против "Барселоны" на "Камп Ноу" и не потерпел ни одного поражения. При французском специалисте королевский клуб одержал в Барселоне три победы и трижды сыграл вничью.

Напомним, что в 7-м туре чемпионата Испании. "Реал" на выезде победил "Барселону" со счетом 3:1. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича. 

Не пропустите: "Барселона" не смогла обыграть "Реал" в третий раз подряд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

"Спартак" предложил новый контракт Доменико Тедеско

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов