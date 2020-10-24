Зинедин Зидан установил рекорд "Реала" в матчах с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан установил рекорд для наставников мадридского клуба в матчах с "Барселоной".

В качестве тренера Зидан провел шесть матчей против "Барселоны" на "Камп Ноу" и не потерпел ни одного поражения. При французском специалисте королевский клуб одержал в Барселоне три победы и трижды сыграл вничью.

Напомним, что в 7-м туре чемпионата Испании. "Реал" на выезде победил "Барселону" со счетом 3:1. Победу королевскому клубу принесли голы Федерико Вальверде, Серхио Рамоса и Луки Модрича.

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